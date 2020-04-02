Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

Tarabya'daki Huber Köşkü'nden belediye başkanlarına video konferansla seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin

belediyelerde gösterdiği emsalsiz başarıyla Türkiye'nin yönetimini üstlenmiş bir parti olduğunu anlattı. 'BELEDİYELERİMİZE ÇOK DAHA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'



Bu bakımdan belediyelerinin halkın günlük hayatına dokunan çalışmaları ve yaptıkları altyapı yatırımlarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle içinden geçtiğimiz Kovid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Yerel Yönetimler Başkanlığımız salgının başlamasıyla birlikte bu konuda dikkat edilecek hususlara dair sizlere gereken bilgilendirmeleri yapmıştı. Kamu hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, pazar yerleri , çöp toplama alanları gibi yerlerin temizliğini ve dezenfeksiyonunu aksatmadan yapmalıyız" diye konuştu. 'GEÇİM SIKINTISI YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAMALIYIZ'



Erdoğan, ilçe belediyeleriyle işbirliği halinde cadde ve sokakların rutin temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda da daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maske, eldiven, kolonya, tulum gibi temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını mümkün olduğu kadar yaygın şekilde sürdürmeliyiz. Meslek edinme kursları olan belediyelerimiz, buralarda temizlik ve korunma malzemelerini kendileri yapabilirler. Halkı bilgilendirmeye yönelik kurallara uymaya davet eden her türlü faaliyet, kesintisiz devam edilmelidir. Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşlara ulaştırırken de kurallara riayet edilmesi noktasında titiz davranmalıyız. Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere evlerinden çıkmasını istemediğimiz vatandaşlarımızın alışveriş, internet, kitap gibi ihtiyaçların teminine yardımcı olmalıyız. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Bu konuda valiliklerimizle de kaymakamlıklarımızla da işbirliği halinde olmalısınız. Evinde tencere kaynamadığı için gözü yaşlı, kalbi kırık, yüreği daralmış her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir." 'BUGÜNE KADAR MİLLETİMİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADIK, BU DÖNEMDE DE UĞRATMAYACAĞIZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla doğrudan, yüz yüze iletişim içinde olan belediye personelinin maske, tulum, gözlük eldiven gibi korunma amaçlı malzemelerinde en küçük bir eksikliğin yaşanmaması gerektiğinin önemine işaret etti.