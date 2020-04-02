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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2020 14:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin farklı yardım kampanyalarıyla ilgili olarak "Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

Tarabya'daki Huber Köşkü'nden belediye başkanlarına video konferansla seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin
belediyelerde gösterdiği emsalsiz başarıyla Türkiye'nin yönetimini üstlenmiş bir parti olduğunu anlattı.

'BELEDİYELERİMİZE ÇOK DAHA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Bu bakımdan belediyelerinin halkın günlük hayatına dokunan çalışmaları ve yaptıkları altyapı yatırımlarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle içinden geçtiğimiz Kovid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Yerel Yönetimler Başkanlığımız salgının başlamasıyla birlikte bu konuda dikkat edilecek hususlara dair sizlere gereken bilgilendirmeleri yapmıştı. Kamu hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, pazar yerleri , çöp toplama alanları gibi yerlerin temizliğini ve dezenfeksiyonunu aksatmadan yapmalıyız" diye konuştu.

'GEÇİM SIKINTISI YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAMALIYIZ'

Erdoğan, ilçe belediyeleriyle işbirliği halinde cadde ve sokakların rutin temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda da daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maske, eldiven, kolonya, tulum gibi temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını mümkün olduğu kadar yaygın şekilde sürdürmeliyiz. Meslek edinme kursları olan belediyelerimiz, buralarda temizlik ve korunma malzemelerini kendileri yapabilirler. Halkı bilgilendirmeye yönelik kurallara uymaya davet eden her türlü faaliyet, kesintisiz devam edilmelidir. Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşlara ulaştırırken de kurallara riayet edilmesi noktasında titiz davranmalıyız. Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere evlerinden çıkmasını istemediğimiz vatandaşlarımızın alışveriş, internet, kitap gibi ihtiyaçların teminine yardımcı olmalıyız. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Bu konuda valiliklerimizle de kaymakamlıklarımızla da işbirliği halinde olmalısınız. Evinde tencere kaynamadığı için gözü yaşlı, kalbi kırık, yüreği daralmış her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir."

'BUGÜNE KADAR MİLLETİMİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADIK, BU DÖNEMDE DE UĞRATMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla doğrudan, yüz yüze iletişim içinde olan belediye personelinin maske, tulum, gözlük eldiven gibi korunma amaçlı malzemelerinde en küçük bir eksikliğin yaşanmaması gerektiğinin önemine işaret etti.

Belediyelerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki İller Bankasındaki ödeneklerinin kesintisini kaldırarak bu çalışma için kaynak sağladıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Unutmayınız, 'Küllü halin yezulü' Yani her hal geçicidir. Bu günler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehrimize yaptığımız hizmetler, milletimize verdiğimiz destekler konuşulacaktır. Hayırla yad edilmek için bu günleri mihnet değil, fırsat bilip milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bu salgın döneminde de uğratmayacağız."

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı yardım kampanyalarıyla ilgili olarak "Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA


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