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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü... Ukrayna krizi masadaydı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü... Ukrayna krizi masadaydı

10.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ile Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim masaya yatırıldı. Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü... Ukrayna krizi masadaydı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.

RUSYA VE UKRAYNA KRİZİ ELE ALINDI

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Recep Tayyip Erdoğan
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