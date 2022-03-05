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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

05.03.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini duyurdu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı.

SON DAKİKA | ERDOĞAN, PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu savaş derhal durdurulmalı ve müzakere masasına geri dönülmeli. Biz Türkiye olarak cumhurbaşkanımız çok yoğun diplomasi yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanımız yarın Putin'e Türkiye'de görüşme olabileceğini söyleyecek. Biz bu görüşmelerin mutlaka olumlu etkisinin olacağına inanıyoruz. Sahada yaşananları 10 gündür görüyoruz, sivillerden, askeri kayıplardan bahsediyoruz.

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Bütün bölgede, Karadeniz'de, Doğu Avrupa'da gerilim yaşanıyor. Bu tabloyu görüp karar vericilerin makul adımlar atması gerekiyor. Kremlin'den bu yönde gelen mesajları olumlu karşılıyoruz ama somut adım atılması için de daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım. Bu savaş uzarsa hem Rusya için hem Ukrayna için bütün bölge için büyük bir yıkım olacaktır.''

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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