Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsımı ve ülkemizi hedef alan tehditlere boyun eğmiyoruz!

Bir insan nasıl bu kadar alçaklaşabilir diye sorguladığımız sayısız habere rastladık. 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreğimiz dağlandı. Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, soykırımı yaptılar ancak Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.