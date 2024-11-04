Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsımı ve ülkemizi hedef alan tehditlere boyun eğmiyoruz!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları vardı.
"SON ASRIN EN VAHŞİ SOYKIRIMLARINDAN BİRİ HEMEN YANI BAŞIMIZDA YAŞANIYOR"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- Hayal denilen, 'olmaz' denilen, imkansız görülen nice başarıya beraberce imza attık. Bu platform zemininde ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık.
- Tüm insanlık, özellikle Müslümanlar için ağır bir yıl geçirdik. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda, Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. İsrail'in katliamlarında 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Şu an Gazze ve Lübnan'da ümmetin çocukları ölmeye devam ediyor.
"ŞAHSIMI VE ÜLKEMİZİ HEDEF ALAN TEHDİTLERE BOYUN EĞMİYORUZ"
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Bir insan nasıl bu kadar alçaklaşabilir diye sorguladığımız sayısız habere rastladık. 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreğimiz dağlandı. Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, soykırımı yaptılar ancak Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.
- Siyonist lobinin şahsımı ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz.
"İSRAİL İLE TİCARİ İŞLEMLERİ TAMAMEN DURDURDUK"
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Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız. İsrail ile ticari işlemleri tamamen durdurduk. Böylece yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk.
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Tüm ülkelere Filistin devletini tanımaları çağrımı tekrarlıyorum.
- Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır