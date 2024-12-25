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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sanatını aşkla icra eden herkese elimizden gelen desteği sağlıyoruz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.12.2024 19:12
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kim olursa olsun, sanatını aşkla icra eden, milletin derdiyle dertlenen, millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sanatını aşkla icra eden herkese elimizden gelen desteği sağlıyoruz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ödül sahiplerini belirleyen seçici kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. 8 ayrı dalda ödül takdimi gerçekleştireceğiz.

Ödül kazanan sanatçılarımızı, hocalarımızı tebrik ediyor, her birine şükranlarımızı ifade ediyorum. Geçmişte bu ödüllere layık görülen ve bugün aramızda olmayan kültür ve sanat insanlarımızı da minnetle yad ediyorum.

Şu hususu sizler de çok iyi biliyor, tecrübe ediyorsunuz; vasat malzemeden kaliteli iş çıkmaz. Biz bu açıdan nasipli bir milletiz. Müzikte, mimaride, edebiyatta, bilim, kültür ve sanatın pek çok branşında asırlar boyu ortaya koyduğumuz eserlerle güçlü bir medeniyetin devamıyız.

Medeniyetimiz tarih boyunca örnek oldu. Zengin bir kültür hazinemiz var.

Bilim ve kültür erbabımızın çalışmalarıyla bu mirası ihya etmek, zenginleştirmek ve geleceği çok güçlü bir şekilde kucaklamak zorundayız. Bu noktada her birinize, her birimize önemli vazifeler düşüyor.

"KİMSENİN DÜNYA GÖRÜŞÜNE BAKMIYORUZ"

Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, siyasi tutumuna bakmıyor, ülkeye, millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz. Devraldığımız mirası zenginleştirmek için ömrümü vakfeden her sanatçı bizim gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir.

"HERKESE ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ SAĞLIYORUZ"

Kim olursa olsun, sanatını aşkla icra eden, milletin derdiyle dertlenen, millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Sanatçılarımız bizim gözümüzde o büyük insandır"

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Recep Tayyip Erdoğan son dakika
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