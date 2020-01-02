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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize ihanet etmiş oluruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize ihanet etmiş oluruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında belediye başkanlarını uyarıp, "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize ihanet etmiş oluruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"nda konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız.

Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.

Ayrıntılar geliyor...


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