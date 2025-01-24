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  4. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.01.2025 14:48
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan' yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'i,ni tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

"KONUTLARININ TAMAMININ İNŞAATINA BAŞLADIK"

Bugün 11 ilde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle inşa ve ihya çalışmalarımız sürüyor. Toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerine hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutlarının tamamının inşaatına başladık.

"ŞEHİRLERİMİZİ ESKİSİNDEN DAHA GÜVENLİ HALE GETİRENE KADAR DURMADAN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Böylece 11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. Malatya'da 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. 11 ilde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Toplam uzunluğu 53,5 km olan Malatya Çevre Yolunun çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Projemizin ikinci kısmını bugün hizmete açıyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Malatya Recep Tayyip Erdoğan
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