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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim" diyerek paylaştı: Kimse silah zoruyla iradesine ipotek koyamayacak!

11.05.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kürt vatandaşlara seslendiği bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında "Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak!" dedi. Terörle mücadeleye vurgu yapan Erdoğan "Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim" diyerek paylaştı: Kimse silah zoruyla iradesine ipotek koyamayacak!

Son dakika haberi: Seçimlere son 3 gün kaldı. Siyasi liderlerden gündeme dair çarpıcı açıklamalar peş peşe geliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürtler' ve 'Alevilik' temalı mesajları gündem yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün sosyal medyadan Kürtlere hitaben mesajlar verdi.

"KAZANIMLARIMIZDAN GERİYE GİDİŞE KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği ifadeler şöyle:

"Sevgili Kürt kardeşlerim, bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik. Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık. Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz.

Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye’ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır. Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

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"HER KİM TEŞEBBÜS EDERSE KARŞISINDA TAYYİP ERDOĞAN'I BULACAK"

Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır. Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan’ı bulacak, Cumhur İttifakı’nı bulacaktır.

Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe; bu ülkede analar bir daha ağlamayacak… Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak… Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek…

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU: KÜRT KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞİYLE...

Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak! Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız. Türkiye Yüzyılı’nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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Recep Tayyip Erdoğan

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