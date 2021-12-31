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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sıfır noktasındaki jandarmanın yeni yılını kutladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sıfır noktasındaki jandarmanın yeni yılını kutladı

31.12.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi....Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Bakan Soylu aracılığıyla, Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaların yeni yılını kutladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sıfır noktasındaki jandarmanın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesinde görevli jandarmalara telefonda hitap ederek, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler'de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz." dedi.

"BURAYI GÖRMENİZİ İSTERİM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla üs bölgesini ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü ve Türkiye'nin en modern üs bölgesi olan Cudi Dağı Üs Bölgesi'nin bir hafta önce tamamlandığını belirtti. "Burayı görmenizi isterim." diyen Soylu, üs bölgesinin ortaya konulan iradenin yüz akı olduğunu söyledi.

Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Jandarmalarımız, Mehmetçiklerimiz... Sizleri 2021'i bitirip 2022'ye geçerken İstanbul'dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerek komuta kademesi gerekse jandarmalarımızı, Mehmetlerimizi gözlerinden öpüyorum. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler'de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Bilin ki bu millet yarın bir tarih yazılacaksa sizi yazacak. Ben de sizlerle iftihar ediyorum."

Terörle mücadelede alınan neticelerin gurur kaynağı olduğuna işaret eden Erdoğan, 2022'nin daha güçlü inşa edileceğini belirtti.

Erdoğan, "Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Girilmez denilen yerlere girdiniz, oralarda güzel üsleri kurdunuz. Bundan sonra bugün bakanımla yaptığınız bu yılbaşı değerlendirmesini Rabb'im lütfeder bir de sizlerle beraber yaparız." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
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