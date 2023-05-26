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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan çağrı yaptı! 'Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım'

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan çağrı yaptı! 'Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım'

26.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara çağrıda bulundu. Erdoğan, "Buradan “önce ülkem ve milletim” diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan çağrı yaptı! 'Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan bir 28 Mayıs seçim mesajı yayınladı.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul’un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir. Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz.

Bugüne kadar 85 milyon vatandaşımızın hayatına katkıda bulunan hizmetlerimizle, 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık. 28 Mayıs’ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın etrafında kenetleneceğimize, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz.

Buradan “önce ülkem ve milletim” diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı’nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim.

Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır…"

erdoğaniç

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