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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tamamen kurtulacağız" diyerek mesaj verdi: "2025'te terör sorunu bitecek"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tamamen kurtulacağız" diyerek mesaj verdi: "2025'te terör sorunu bitecek"

27.12.2024 16:23
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27.12.2024 16:23
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Son dakika haberi: Yeni yılda terörle mücadelenin süreceği yönünde mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı bir çıkışa imza attı. "2025'te terör sorunu bitecek. Güney sınırlarımızdaki tehditten tamamen kurtulacağız" diyen Erdoğan 'sabır' çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki göndermeleri oldukça dikkat çekiciydi. AK Parti'de değişim sinyalleri veren Erdoğan, "Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz" dedi.

"DAHA CENAZELER DEFNEDİLMEDEN TALİHSİZ AÇIKLAMALAR YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Balıkesir'deki patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için titiz bir çalışma yürütülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. İhmali olan varsa mutlaka gerekeni yapılacak. Hiçbir Balıkesirli bundan şüphe duymasın. Patlamada can kayıplarımızın olması nedeniyle sadece Balıkesir sarsılmadı. Tüm Türkiye sarsıldı. Daha cenazeler defnedilmeden ana muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor, talihsiz açıklamalar yapıyor. Ana muhalefet çıksın Beşiktaş'taki ruhsatsız yerdeki patlamanın hesabını versin.

"'BAY KEMAL' KUSURA BAKMASIN, SIRTINA YEDİĞİ O PASLI HANÇERİ BİZ BİLE ÇIKARAMAYIZ"

  • Hiçbir kumpasın, saldırının netice vermediğini yaşayarak gördük, görüyoruz. Milletimiz sandıkta ırkçı, faşist nefrete geçit vermedi. Mülteci ve insanlık düşmanı zavallı zihniyetin siyasi belasını "Baba oğul gibiyiz" diyerek kefil olduğu en yakınındaki isimler verdi. "Baba oğul gibiyiz" diyenler şimdi Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan ne halini hatırını soran ne de gündeme dair fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atılıp unutuldu. Sosyal medyadan bize sürekli sataşarak kendilerini hatırlatmaya çalışılıyorlar ama ne yapsalar boş. 'Bay Kemal' hiç kusura bakmasın, dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

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"ŞİMDİ DE SURİYELİ MUHACİRLERİN DÖNECEK OLMALARINDAN RAHATSIZLAR"

  • Suriye halkının yönetimi ele almasıyla bu kardeşlerimizden vatanlarına geri dönüş yolu açıldı. Ama dün evimizi ve ekmeğimizi paylaştığımız Suriyeli muhacirlerin varlığını olumsuz propaganda olarak kullananlar bugün onların ülkelerine dönecek olmalarından rahatsız çünkü ellerinde istismar malzemesi kalmayacak. Türkiye için olumlu tek cümleye tahammülleri yok. Ellerinden gelse zalim Esed'e mersiye yakacaklar.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM SİNYALİ

  • Kadrolarımızı sürekli yenileyip genişletiyoruz. Büyük kongremize büyük önem veriyoruz. Kongremizi partimizdeki değişim sürecinin önemli bir noktası haline getirmek istiyoruz. Alternatif üretme konusunda, vizyonda, eser ve hizmette kendimizle yarışıyoruz. Son seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamasak da bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz. Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz.

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  • 2025'te terör sorunu bitecek. Güney sınırlarımızdaki tehditten kurtulacağız. Umutlu olmak için yeteri kadar sebebimiz var. Sadece vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyorum.

  • Davamıza inanan kimseyi sırtımızı dönmeyiz. 'Türkiye yüzyılı' hayalimizi paylaşanların bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
siz bu kardeşinize yetkiyi verin bakın neler olacak 😀
sen önce milleti zam terorunden kurtar sana oy verdiğim için elim kirilsin
Masallar masallar..uykum geldi
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