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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız

17.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Enerji ve iklim konularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Dünyanın geleceği için Türkiye iklim politikasını güçlendirmek gayesiyle İklim Şurası'nı gerçekleştirdik

  • Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.

  • Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız.


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Recep Tayyip Erdoğan

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