Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız

Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.