Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Dünyanın geleceği için Türkiye iklim politikasını güçlendirmek gayesiyle İklim Şurası'nı gerçekleştirdik
Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.