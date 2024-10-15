Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tehlike ülkemize yaklaşıyor" diyerek uyardı: Riski görüyor, tedbirimizi alıyoruz

Bugün BM üyesi olup resmi sınırları halen netleşmemiş tek devlet -adı devlet- İsrail'dir. Giderek şımaran, azgınlaşan İsrail durdurulmadığı sürece bu yayılmacılığın nereye uzanabileceğini tahmin ediyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen kimi zihniyetler varsa da biz tüm riski görüyor ve tedbirimizi alıyoruz.