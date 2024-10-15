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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tehlike ülkemize yaklaşıyor" diyerek uyardı: Riski görüyor, tedbirimizi alıyoruz

15.10.2024 14:48
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha vurguladı: "İsrail tehlikesi Türkiye'ye yaklaşıyor!" Konferansta konuşan Erdoğan, "Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen kimi zihniyetler varsa da biz tüm riski görüyor ve tedbirimizi alıyoruz" sözleriyle dikkat çeken bir mesaj verdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tehlike ülkemize yaklaşıyor" diyerek uyardı: Riski görüyor, tedbirimizi alıyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Filistin'in Geleceği Konferansı"nda konuşuyor.

"SOYKIRIM LÜBNAN'A UZADI"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • İsrail'in soykırım, infaz, yıkım politikası tam 76 yıldır sürüyor. Filistin'de kan, zulüm hiç dinmedi. Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'a uzanan soykırım, insanlığın siyonizmi tanımasına sebep oldu. Uluslararası örgütlerin nasıl acze düştüğünü takip ettik.

  • Kan ve işgal üzerine kurulan İsrail katliamlarla kan dökmeye devam ediyor. İsrail'e devlet diyemem. 2 milyon insana her türlü zulmü reva gördüler.

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"İSRAİL TEHLİKESİ ÜLKEMİZE YAKLAŞIYOR"

  • Bugün BM üyesi olup resmi sınırları halen netleşmemiş tek devlet -adı devlet- İsrail'dir. Giderek şımaran, azgınlaşan İsrail durdurulmadığı sürece bu yayılmacılığın nereye uzanabileceğini tahmin ediyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen kimi zihniyetler varsa da biz tüm riski görüyor ve tedbirimizi alıyoruz.

  • Kendi personelinin hakkını korumayan BM başkasının hakkını nasıl savunacak? Her gün itibar kaybeden BM'yi içine düştüğü bu utanç girdabından kim çekip alacak? Her gün itibar kaybeden Birleşmiş Milletleri içine düştüğü bu utanç girdabından kim çekip alacak? İslam dünyası bu barbarlığın önüne geçmek için ne zaman adım atacak? Gazze ve Lübnan'da ölen sadece çocuklar, sadece siviller değil; insanlığın vicdanıdır.

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"İSRAİL'E KARŞI SOMUT TEDBİR ALAN TEK DEVLETİZ"

  • Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, bununla yetinmeyip İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek devletiz. İsrail ile bütün ticari ilişkileri durdurduk.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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