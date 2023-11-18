SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu bedel ödenecek' deyip duyurdu! '2 bini aşkın avukatla şikayet edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Milli Türk Talebe Birliğimizin 62. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kuruluşundan bugüne Milli Türk Talebe Birliğimizin çatısı altında görev alan, hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün de aynı kutlu mücadeleyi sürdüren kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzda hizmet bayrağını devralacak olan kardeşlerime rabbimden başarılar diliyorum.

"AYASOFYA'YI AÇMAK BİZLERE NASİP OLDU"

Gençlik yıllarımızda bu çatı altında birçok faaliyete katıldık. Özellikle de üstadımızın jübilesiyle alakalı burada bir seçim yapıldı. İki arkadaş finale kaldık. Üstadımızın bazı ifadeleri çok ağırdı. Diğer arkadaşıma onu yaptırmadı görevi fakire verdi. Jübilesini spor sergi salonunda yapıyoruz. Bugünkü Harbiye'de bulunan salonda. Tribünler çöktü, muhteşem bir katılım. Böyle bir süreç söz konusu. Ayasofya'yı konuşuyoruz hep. Üstadımız orada Ayasofya açılacak hem de nasıl açılacak diyerek o günden işaret fişeğini yaktı. Ayasofya'yı açmak bizlere nasip oldu.

ALMANYA'YA TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Bugün birliğimizden beklentimiz, gençlerin yoğun bir kürüsel bombardıman altında kaldığı şu günlerde kuşatıcılığını göstermesidir. Geleceğimiz teminatı olan gençlerimizi güçlü bir tarihi donanımla dünyayaya hazırlayamazsak işimizi zora sokarız. Filistin'de olanları görüyoruz. Müslümanlar buna layık değil. Bakın tüm haçlı cephesi bir arada. Dün akşamki ziyaretimde de bunu gördüm. Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas da Hamas. 7 Ekim'deki çıkış bu hali tetikledi diyorlar. Kendilerine şunu söyledim, "'3 bin kadın çocuk İsrail tarafından öldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz. İsrail'in elinde 10 bine yakın rehine var. Almanya olarak onları verme adımını atın. Biz de şu anda Hamas'ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim.'

"BUNDAN TAVİZ VEREMEYİZ"

Ne olursa olsun dik duracağız. Bundan taviz veremeyiz. Bireysel kariyeri peşinde koşmaktan başka ideali olmayan kitle bizim istikbalimizi emanet edeceğimiz gençlik olamaz.

"BU BEDEL ÖDENECEK"

2 bini aşkın avukatla bu soykırımın, gerekli olan yerlere, şikayetini yapacağız. Bunun takipçisi olacağız, bunu yarı yolda bırakamayız, bu bedel ödenecek.

"ECELİ YAKINDIR"

Haddini bildireceğiz. TBMM çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olmamalı. Dün de söyledim, İsrail bir terör devletidir. Bu terör devletinin başında olan kişide İsrail halkını isyan ettiriyor, onun için eceli yakındır.







