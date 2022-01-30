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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki

30.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki programları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninden sonra partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Erdoğan, "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi toplantında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın sözleri, partililerin attığı sloganlarla sık sık kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık.

Çıktığımız yolda 20 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. İlk günkü heyecanımızdan bir şey kaybetmedik. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk.

Muhalefetin ülkeye dair ne bir hayali ne de çözüm bulmak için bir niyeti var. Biz ülkemiz için çalışırken onlar büyükelçilere şikayet mektubu yazıyor. Biz proje üretirken muhalefet iftira peşinde koşuyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge sanıyorlar. CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendine çeki düzen vermeli.

İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.

Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim.

TRABZONSPORLULARA MÜJDE

Avni Aker stadı yerinde yaptığımız Millet Bahçesinde Trabzonspor'a özel bir bölüm olacak. Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak ziyaretçilere açılacak.

Ayrıntılar geliyor...


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Trabzon Recep Tayyip Erdoğan

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