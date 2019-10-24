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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayında

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayında

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Süreç 1940'lardan sonra gerek ABD, gerek Rusya noktasında özellikle Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç olması ispat edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT

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