Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayında

\u0130\u015fte Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131:\nS\u00fcre\u00e7 1940'lardan sonra gerek ABD, gerek Rusya noktas\u0131nda \u00f6zellikle T\u00fcrkiye'nin b\u00f6lgedeki belirleyici g\u00fc\u00e7 olmas\u0131 ispat edildi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNER \u0130\u015fte Benim Stilim'le \u00fcnlenmi\u015fti! Ya\u011fmur Takta\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorluyorBakan Akar'dan kritik g\u00f6r\u00fc\u015fmelerErdo\u011fan'dan BM'nin 74. kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc mesaj\u0131