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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Zafer Haftasına ilişkin mesaj yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunmasının sebebi Malazgirt ruhudur. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır" ifadesini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ülkenin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, millete yeni bir vatan ve istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünün büyük bir gururla idrak edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Malazgirt Zaferi ile 1071’de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır." ifadesini kullandı.

Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin de Malazgirt ile beraber atılan o sağlam temeller üzerine kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan'ın 'Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir' sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlılığıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu görüşlerini paylaştı:

"Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

AA

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Recep Tayyip Erdoğan ekonomi malazgirt savaşı dolar döviz ABD

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
sen değil Türkiye Cumhuriyeti milleti ayakta !
Milletin azmi diyorsun sonra milletin anasını ağlatıyorsun!
birazda sizler tasarruf yapsanız. herşeyi milletten bekliyeceginize.
EKONOMİMİZ GÜÇLÜ OLSA VIZ GELİR TIRIS GİDER AMA EKONOMİMİZ ÇOK ZAYIF
ver mehteri...
sayin başkanimiz milletimizin azmi kadar milletin vekillerininde azmini bekliyoruz maaşlarini 1.600 TL ye çeklimesini fuzili masraflarini tamamen ortadan kaldirip cepten harcamalarini bekliyoruz çokmu istedim
@hayal1420 çok istemedin ama istenecek adamı seçemedin. BU MİLLETİ ANCAK MİLLETİN AZMİ VE KARARI KURTARIR. El avuç açarak MİLLET KURTARILAMAZ.
işiniz gücünüz mağduriyet ! yeter artık.. bıktırdınız.. ülkeyi 16 yılda yaşanmaz hale getiren sizsiniz..
vala biz battık cmhrbskanı. zengin parasına para kattı. olan yine fakir fukaraya oldu. çayın kilosu 40 liradan 70 liraya çıktı. bebek mamasına bir gunde yuzde 50 zam geldi mahf ettiniz milleti.
@mdogan_o7 40 liralık 70 liralık çay içersen batarsın tabi,marketlerde en iyi çayın kilosu 29 tl,milletin moralini bozup kriz tellallığı yapmayın
milletle dalga geçiyorsunuz senin millet dediğin battı sizin sayenizde 16 senedir yol yapıyorsunuz sonuç ortada üretim yok çıkmış üretmeye devam edeceğiz acaba ne üretecek allah Türk milletini Korusun
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.tek kişi diktatörlüğü kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.zarrab hırsızlara çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak yargı bulunamamış.züürt oğlanın gemicik filoları olmuş.yüsüğümden başka servetim yoktur,birgün zengin olduğumu duyarsanız hırsızım diyen zengin olmuş.basın susturulmuş gazeteciler hapsedilmiş.basın gasp edilmiş,diktatör basını kurulmuş.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş,polis,savcı,hakim,asker,öğrenci fetöden hapse atılmış.khk lar ile 150 bin kişi hukuksuz işten atılmış.suriye de 1 milyon kişi akp tarafından katledilmiş.
göz göre batırdığı ülkedeki krizi oapaz amerika falanla kapattu...
Dış güçler her zaman vardı, var da olacaktır. Maharet, ustalık fırtınalı sularda gemiyi limana sağ salim yanaştırabilmektir.. gerisini herkes yapar..
YAV HE HE.KİMSENİN EKONOMİYE SALDIRDIĞI FALAN FİLAN YOK.EKONOMİ ÇÜRÜK,SABUN KÖPÜĞÜ.
Hep yol yaptı ,kendine ama..
LAFTA HERŞEY BİDE CEBİMİZE BAKALIM NE OLDU ?
bizi karıştırma hükümet sensin kim saldırıyorsa bi zahmet savaş, herşeyi biz yapacaksak, bilal oğlan gemileri, hastaneleri,arazileri niye aldı, ayrıca saldırı filanda yok, 16 yıldır borçla ayakta kalındı, şimdi alacaklılar parasını istıyor, borcunu ödemeyemıyırsun ağlıyorsun, bize saldırıyorlar dıye, abd, ingiltere zorlamı borç verdi, sen gittin aldın,
Adamlar devlet e yatirim yapıyor sende milletine saldırı yapıyorsun mazot olmuş 6 45 elektirik bir ayda 14 12 zamyedi hepsinide millete yüklemeyin
Mesaj sahibinin paraları yurtdışı offshore dolar hesaplarında!
Nazmi dolar bozdurmam diyor. Millet dolar alıp tl nin değer kaybından kurtulmak istiyor hiçbirsey haberlerde havuz medyanın söylediği gibi değil çarşıya çıktım döviz bürosunda durum fena allah sonumuzu hayretsin..
kasımpaşa dolandıcıları meşhurdır bunu bildiğiniz halde hiç utanmaadan sıkılmadan ve allahtan korkmadan bu tayyoşun peşinden gitmeyin yapmayın etmeyin demiyorum sadece cezasını çekeceksiniz diyorum
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.tek kişi diktatörlüğü kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.zarrab hırsızlara çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak yargı bulunamamış.züürt oğlanın gemicik filoları olmuş.yüsüğümden başka servetim yoktur,birgün zengin olduğumu duyarsanız hırsızım diyen zengin olup hırsız olmuş.basın susturulmuş gazeteciler hapsedilmiş.basın gasp edilmiş,diktatör basını kurulmuş.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş,polis,savcı,hakim,asker,öğrenci fetöden hapse atılmış.khk lar ile 150 bin kişi hukuksuz işten atılmış.suriye de 1 milyon kişi akp tarafından katledilmiş.....
Benim anlamadığım bir şey var. Yorumlara bakıyorum da halkımız gerçekten uyanık ve çok esprili yorumlar yapıyor. İnce ince dalga geçmişler ama bu niçin oy sandıklarına yansımıyor?
HERŞEYE ZAM YAPTINIZ ZENGİNLERİ DAHA DA ZENGİN ETTİNİZ HAKKIMIZ HARAM OLSUN SİZLERE
1kilo çay olmuş 70 TL 1 lt yağ 10 TL benzin 7 TL. Daha ne yapsın bu millet atla eşeklemi gidelim memelekete.Dolar bozduran vatanseverler 7 TL den bozdurdu.Vatan rahatladı.
Enflasyon nedir, oluşma nedenleri konulu pek çok kitap piyasada satılmaktadır. Bunların hangisinde "dış güçler" enflasyon yaratır konusu varsa, lütfen bana bir iletiverin. Bizim de bilgi ve görüşlerimiz artsın, bu ileri zekalıların yönettiği ülkede geri zekalı kalmayalım.
ne cekti bu millet be. maalesef hala cekiyor
Sn. Devlet Büyüğümüz Dün bir kaymakamın makamını gördüm ve birde Japonya İmparatorunun makam odasını gördüm !!! Sizin Makam odanızı tahmin etmek pek zor olmasa gerek !! Utanç duydum..... Kamuda 100- 150 bin makam aracı !!! Sahi biz böylemi ayakta duracağız... İSRAF HARAMDIR ve bunlara bir an önce son verin ülke ve halk refaha, huzura kavuşsun. Sıradan bir kaymakamın odası JAPON iMPARATORU'NUN odasından bin kez daha süslü püslü ALTIN SIRMA ve BARAKLI olamaz.. YAZIKTIR GÜNAHTIR BU İSRAF VE MERHAMETSİZLİK HALKIN EMEĞİNDEN ALINIYOR...
Ülkede 1 milyon kisinin 1 ayda harcadi parayi 3 gunde ye sonra milletin tasarufu az mi de ne guzrl be valla kim istemrz boyle sigir bi halki yonetmek inreniyolar kiskaniyolarsa bunu kiskaniyolar
Malazgirt e can feda ama 16 yıldır ekonomiyi darma duman ettin ımf e borcu bitirdim diye anca böbürlendin abd bi çelik bi aliminyum almıycam dedi dolar 6 tl oldu abd bize uyguladığı yaptırımın daha fazlasını bir çok ülkeye yaptı onlarda dolar yine aynı adamların ekonomisi sağlam sen hala harvurup harman savur vatandaşın alım gücü yarı yarıya düştü ne verdiğin zamlar nede ikramiyeler kaldı kendi ekonomik hatalarına abd yaptırımını kılıf yapmaya çalışıyırsun milleti aptal yerine koyma artık
zamlar gelecek ya veriyor gazı koyunlara:) iç ve dış saldırı diyor içerde kim saldırıyor herkesi avucunun içine almışsın dış zaten danışıklı dövüş koyunlar cahiller anlamaz onlar olduğu sürece sen zaten kralsın:)
tasarruf şart
bu millete bir şey olmaz bunca hengamenin bunca olumsuzlukların ve zamın içerisinde millet gayet rahat tıklım tıklım tatil beldelerini dolduruyorsa boş verin herkesin ne hali varsa görsün
ver gazı reis ver siz vekiller biraz fedakarlık yapın bulmuşsun ennayi cahil koyun bir milleti tabi dünya sana güzel onlar olmasa sen çoktan ktidarda düşmüştün eğitimsiz insanları yanına alıyorsun eğitimli insanları sevmiyorsun çünkü bilinçliler onlar.biz biliyoruzki her zam dan sonra bu tür gaz verici konuşmalarla zamı unutturuyorsun cahillere ama biz yutmayız nereye kadar sürdüreceksin bakalım
Batan ekonomiye rahip Hızır gibi yetişti. Tüm sebebi yüklediler
Bir ülkede dolar %1-5 artarsa spekülasyonlardan yani sizin meşhur dış müdahalelerdendir.ama %20-30-40 artıyorsa batmış ekonominizdendir.16 yılda aldığı borçlarla sadece beton döken aptal zihniyet tüm bu sorumluluğu başkalarına atıyor.savaşa mı girdik de dış borcun tel cinsinden bir anda 2 katına çıkıyor.
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