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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz

18.10.2023 18:34 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan hesabından İsrail'in Gazze'deki yaptığı saldırılar ve bölgedeki barışın sağlanmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Devlet ve hükümet başkanı seviyesinde 18 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi. Erdoğan, batılı ülkelere de tepki göstererek "Ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Cidde’de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’nın İsrail’in artan zulmü karşısında İslam âleminin kararlılığını, Filistin halkıyla dayanışmasını ve Filistin davasına desteğini somut bir şekilde göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum" dedi.

"18 LİDERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"7 Ekim’de başlayan ve tüm bölgemize sıçrama riski olan krizin çözümü için ilk günden itibaren yoğun gayret sarf ettik" diyen Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar devlet ve hükûmet başkanı seviyesinde 18 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Mısır makamlarıyla iş birliği içerisinde 3 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık.

17 yıldır abluka altında yaşayan mazlum Gazze halkına yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Ancak sükûneti sağlamaya matuf çabalarımız bölgeye uçak gemilerinin gönderilmesi, Filistin halkına yönelik yardımların kesilmesi ve Gazze halkının toptan cezalandırılması gibi adımlarla sekteye uğradı.

"BATILI ÜLKELER ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEK DIŞINDA HİÇBİR ADIM ATMADI"

İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla âdeta insan kıyımını aklama yarışına girdi.

“Güvenli bölge” denilen alanlara göç eden masum insanların, sınır kapılarının, camilerin, okulların ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır.

Dün, El Ehli Arab Hastanesi’ne yönelik menfur saldırıyla Gazze’deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim’den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. İsrail bombardımanlarında şehit olan çoğu çocuk ve kadın 4 bin Gazzeli kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz."

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