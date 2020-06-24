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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2020 19:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.

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