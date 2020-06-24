Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

G\u00f6r\u00fc\u015fmede, ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel meseleler de\u011ferlendirildi ve Kovid-19 ile m\u00fccadelede i\u015fbirli\u011fi yap\u0131labilecek konular ele al\u0131nd\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130D\u00fcn \u0130stanbul felaketi ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131! 9 il i\u00e7in sel uyar\u0131s\u0131'K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 iken tutuklanabilir'\u0130\u015fte torba yasadaki kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z \u00e7ek kanununun detaylar\u0131