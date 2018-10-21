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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy metro hattının açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili olarak 'Adaleti arıyoruz. Salı günü detayları grup toplantısında anlatacağım' ifadesini kullandı. MHP'nin Meclis'e taşıdığı 'Genel Af' tasarısı ile ilgili tartışmalara da değinen Erdoğan, 'Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder, şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur' dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar-Çekmeköy metro hattının açılışında gerçekleştirdiği konuşmasından satır başları şöyle;

"Ülkemize, şehrimize, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. 9 duraktan ve 10,5 kilometreden oluşan kısmını geçtiğimiz yıl hizmete almıştık. Bugün de metro hattının 9,5 kilometre ve 7 duraktan oluşan kısmını hizmete alıyoruz. Ülkemizin ilk sürücüsüz metrosunun çalıştığı bu hattın Üsküdar-Ümraniye kısmında 11 ayda 15 milyon yolcu taşındı. Yeni bölümün açılmasıyla Üsküdar'dan metroya binen kardeşimiz 27 dakikada Çekmeköy'e ulaşacak. Günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık azalma hesaplanıyor. Güzergah üzerindeki vatandaşlarımız karşı taraftaki tüm metro hatlarına erişebilecek. Aynı şekilde Altunizade'den metrobüs hatlarına ve diğer metro hatlarına geçiş yapabilecek. Bu metro hattının daha önce tamamlanması gerekiyordu. Arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması ve sürüsüz metro olması nedeniyle denemelerin uzun sürmedir.

Halen 18 farklı güzergahta toplam uzunluğu 294 kilometreyi aşan inşaatlar sürüyor. 63 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı banliyö hattını da hizmete açıyoruz. Önümüzdeki yıl da Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının bir kısmını, Sabiha Gökçen - Kaynarca Hattını hizmete açmaya planlıyoruz. Raylı hat uzunluğunu 2019 yılında 355 kilometreye, nihai projelerle bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu iki kıtanın gözbebeği coğrafyaya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum.

"ŞU ANDA ONLARDA OLAN BELEDİYELERİ DE ALALIM"

Bu şehrin bir dönem havasından suyuna, yolundan kaldırımına, boğazından Haliçine kadar ne sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Ümraniye çöplüğünü nasıl patladığını bilmiyor musunuz? Kimdi belediye başkanı CHP... O çöplük patladığı zaman 39 kişi öldü. CHP bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi. Bu millet bir daha bunlar görev vermedi. Şu anda onlarda olan ilçeleri Mart 2019'da alalım. Bunlarda hizmet aşkı yok, zulüm var. Nerde belediyeleri varsa orada pislik var, çöp var.

"GENÇLER NE ÇİLELER ÇEKİLDİ BİLMİYOR"

Gençlerimize bu dönemi anlatmak çok zor. Gençler ne çileler çekildi bilmiyor. Bu CHP zihniyetini bilmiyor. Dün Diyarbakır'daydım. 30 yıl öncesinin Diyarbakır'ı yok. Terör örgütlerinin desteklediği yerel yönetim Diyarbakır'da olsaydı, vay haline. Şimdi çok enteresan. Dört dörtlük havalimanı yaptık, 4 gidiş 4 geliş... Muhteşem binalar. Sur içini imar ediyoruz, ihya ediyoruz. Yerel mimari ile oraları inşa ediyoruz. Ayrım yok. Bütün kardeşlerime sesleniyorum; biz yaratanı yaratandan ötürü sevdik. Ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar. Bunun bedelini ağır ödüyorlar. Kimse bizi bölmeye gayret etmesin. Biz Allah'ın bizi kavimler halinde yarattığını biliyoruz. Akıl almayacak ihmallerin, yağmaların, yanlışların yaşandığı eski İstanbul'u bilmedikçe, şu ankinin hakkını vermek mümkün olmuyor. Biz aşkımız, sevdamız, umudumuz olarak gördüğümüz İstanbul'u ibadet aşkıyla bugünlere getirdik. "

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"İSTANBUL'A AŞKIMI KİMSEYLE TARTIŞMAM"

1994 yılından bugüne kadar yaptığımız yatırımları anlatmaya kalksak günler geceler yetmez. Hangi göreve gelirsek gelelim, İstanbul'a aşığım. İstanbul'a aşkımı kimseyle tartışmam. İstanbul'a hizmet sevgisi ayrı durmayı sürdürdü. Biz bu şehri Türkiye'nin ve dünyanın kalbi olarak görüyoruz. İstanbul sarsılırsa Türkiye tökezler, İstanbul yürürse Türkiye koşar.

Bir hafta sonra 29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu proje için ilk adımları atmaya başladığımızda bizi ciddiye almayanların bugünlerde gözüne uyku girmiyor. Geçenlerde bir tanesi, köşe yazarı, 'Bu yapılan havalimanının olduğu yer bataklık. Burası yürümez' diyor. Sen işine bak. Sen karikatüristsen karikatür çiz. Sen bundan ne anlarsın. Bu iş mühendislik, mimarlık işi, bu iş aşk işi aşk. Biz uçaklarımızla oraya indik. Teknofest yaptık. Hep beraber oradayız. 90 milyon yolcu kapasiteli olacak, sonra 200 milyona, tüm dünyaya ayrı bir hizmet vereceğiz.

İSTANBUL'A YATIRIMLAR

Şimdi sırada Kanal İstanbul var. Şimdi eski havalimanının yerini millet bahçesi yapıyoruz. Taksim'deki AKM'nin yerine İstanbul'a yaraşır bir opera binasını yapıyoruz. Rami Kışlasını en büyük kütüphane haline getiriyoruz. İstanbul siluetinin en güzel motiflerinden biri olan Kuleli'yi müze, Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Şimdiden boğaz manzarasının ayrılmaz parçası haline gelen Çamlıca'daki camimizin inşası bitmek üzere. Tüm bunlar 2023 hedeflerine ulaşma göstergesi, 2053 ve 2071 vizyonunun parçası olacaktır.

AF TARTIŞMASI: DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE SORDUM

Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder, şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevlerinde olduğu günlerde, biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Demokratik bir şekilde sordum, cevabımı aldım. Af, ne affı? Biz asla. Adil bir iktidar olamazsınız, adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız.

KAŞIKÇI OLAYI: SALI GÜNÜ KONUŞACAĞIM

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaştığımız şu günlerde Türkiye yeni bir dirilişin eşiğindedir. 16 yıldır ülkemizi hedeflerine doğru ilerletmeyi başardık. Geleceğin altyapısını da kurduk. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme aşamasındayız. Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetler... Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Salı günü grup toplantısında açıklayacağım. Burada adaleti arıyoruz. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. 15 kişi niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalı. Salı günü farklı bir şekilde anlatacağım. Detayına gireceğim.

CHP VE HDP'YE TEPKİ: BUNLARA MI OY VERECEKSİNİZ?

Ana muhalefet terör örgütleriyle yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu terör örgütleriyle kol kola olan CHP'ye oy mu vereceksiniz? Yazıktır günahtır. Siz hizmete mi oy vereceksiniz, teröre destek verene mi? Kızları, çocukları Kandil'e kaçıranlara mı oy vereceksiniz?

Eskiden alt düzeyde seslendirilen niyetler en üst düzeyde dile getiriliyor. Eskiden masada sahada görmezden gelinen devlettik. Şimdi her yerde bulunduğumuz için denklemlerin ana aktörü haline geldik. Bir üst lige çıktık. ne zaman dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girersek o zaman asıl yerimize kavuşmuş olacağız. Bir yandan güvenliğimizi saplamanın peşindeyiz. Cerablus'ta, İdlib'te biz varız. Bay Kemal, Suriyeli kardeşlerimizi buradan çıkarmanın hesabını yapıyor. Hatalarıyla, eksikleriyle onlar bizim kardeşimiz. Senin baktığın gibi bakmayacağız. Ama senin yaşamın, tarzın başka. Bombalardan kaçanlara biz gönlümüzü açtık. Sende bu yok. Yürüdüğümüz yolun taşlarla, dikenlerle, tuzaklarla dolu olduğunu biliyoruz. Bu zorlukların üstesinde milletimizle geldik.

24 Haziran'da yeni yönetim sistemimizin ilk cumhurbaşkanı olarak şahsıma teveccüh gösteren milletimiz durmak yok yola devam dedi. 2019 Mart'ında yetki almak için tekrar milletimizin karşısına çıkacağız. İBB'de 1994 yılında başladığımız yolculuğumuzu çeyrek asra yakın süredir farklı isimlerle yürütüyoruz. Ben bugün karşımda şu katılımı görünce hamd ediyorum. Bu demektir ki çok çalışacağız, yeniden İstanbul başta olmak üzere ilçelerimizi yine AK Parti ile yola devam diyeceğiz. İstanbul'u dünyanın bir numarası haline getirecek hizmetlere geldi.

Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve bakanlarım, İBB Başkanımız, ilçe başkanlarımız el ele verince bu şehrin yükselişinin önünde kimse duramaz.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Çekmeköy metro açılış töreni

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sadece bir imam hatipli olarak Allah'a ve Kuran'a yemin ediyorum ki sizin kadar bu gençlerin neler çektirdiğini neler yaşadığınızı ne darbe vurduğunu zu Hatta 5000000 genci linç ettiğinizi ve 10 milyondan fazla insana emeklilik yüzünü haram ettiğini ve çalışma hayatını aile hayatlarına geleceklerini aile yuvalarına perişan ettiğinizi Allah'a ve Kuran'a el basarak yemin ederek 28 Şubat'ta bile bu darbeyi bu gençlere sizin kadar hiç bir hükümet dilsiz olan da dahil imansız olan da dahil dış güçler de dahil anasol M hükümetleri Adını bile alamazsınız onların ayağına su dökemez siniz Yazıklar olsu
28 Şubat'ta bile anasol M hükümeti 9000 tane süresiz vekil İmam aldı sizin gibi İŞKUR'dan temizlik görevlisi almadı sizin gibi Fahri Kur'an kursu kendi arka bahçemiz olan bu insanları altı ay kullanıp dışarıya kapı dışına atmadı vekil kadrolu geldiği zaman eşini çoluğunu çocuğunu ortada bırakmadı kadrolu geldi sokağa atmadı istifa etmek zorunda bırakma de vekil olarak aldı ama süresiz bir görev imkanı verdi iş güvencesi verdi ama siz bunu bile veremediniz şu an iki milyon imam hatipli İsrail'den daha çok darbeyi sizin fetö ve sizin yandaşlarını Script ucu bakan ve milletvekilleri vurdu Bu darb
bir imam hatipli olarak Hakkımı Helal Etmiyorum Hakkım Haram Olsun yuvam dağıldı Çoluğun çocuğun perişan oldu vekil imam olarak görev yaparken Ayağım kırıldı ve hastaneye düştüğüm gün görevine son verildi geçici görevde olduğum için Raporum geçersiz Sayıldı camilerde toplanan paralar dernekler mafya gibi el koydu buna itiraz ettiğimiz için imza toplayarak bizim görevimiz de atılmasına sebep oldu Sizin murakıp larını Sizin il müftüleri Neyse buna imza atıp çoluğumuz çocuğumuz da sokağa atacak kadar acımasız Merhametsiz
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