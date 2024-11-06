HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uzlaşı sağlandı" diyerek duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uzlaşı sağlandı" diyerek duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır!

06.11.2024 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan dünya gündemine ilişkin mesajlar verdi. İsrail'in katliamlarına tepki gösteren Erdoğan, "Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor" dedi. Erdoğan ayrıca Türk devletleri arasında 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandığını belirtti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uzlaşı sağlandı" diyerek duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan son olarak ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: ADİL BİR KALICI BARIŞI DESTEKLİYORUZ

Erdoğan'ın burada gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:

  • Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz.

  • Ukrayna’da 3. yılında devam eden savaşın olumsuz etkileri sürüyor. Her iki tarafın da masada olduğu bir müzakere sürecini ve devamında adil bir kalıcı barışı destekliyoruz.

Ekran görüntüsü 2024-11-06 110527

"İNSANLIK DIŞI KATLİAMI KABUL ETMİYORUZ"

  • Gazze’de soykırım engellenemiyor. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor, daha doğrusu almak istemiyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Batı Şeria’dan Filistinlileri sürmeye, Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye çalışıyor. İsrail kan ve gözyaşını bölgeye yayıyor. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.

  • Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamı kabul etmiyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor.

"34 HARFLİ ORTAK ALFABEDE UZLAŞI SAĞLANDI"

  • Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli. Enerji ve ulaşımda iş birliğimizi geliştirelim. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması güzel olacaktır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!

ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi!

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi!

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.