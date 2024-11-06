Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uzlaşı sağlandı" diyerek duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan son olarak Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan'ın burada gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:
Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz.
Gazze’de soykırım engellenemiyor. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor, daha doğrusu almak istemiyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Batı Şeria’dan Filistinlileri sürmeye, Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye çalışıyor. İsrail kan ve gözyaşını bölgeye yayıyor. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.