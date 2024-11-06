Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uzlaşı sağlandı" diyerek duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır!

Gazze’de soykırım engellenemiyor. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor, daha doğrusu almak istemiyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Batı Şeria’dan Filistinlileri sürmeye, Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye çalışıyor. İsrail kan ve gözyaşını bölgeye yayıyor. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.