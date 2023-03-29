Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'tan açıklamalar! "TANAP'tan doğal gaz desteği vermeye hazırız"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ikili görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı stratejik ortağımız ve Macaristan'ın deprem felaketinin ardından dayanışmasını göstermek ve ikili iş birliğimizi ele almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiler. Macaristan hükümetiyle dost Macar halkına destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Macaristan'ın uzattığı yardım eli köklü dostluk bağlarımızın somut bir tezahürü oldu. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar dostlarımız 99 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu. O depremde 3 yaşındaki kız çocuğumuzu 82 saat sonra enkazdan kurtaran arama kurtarma köpeği Manç, Macaristan'ın deprem yardımlarının simgesi olmuştu. Manç'ın sahibi sayın Leoçki, Kahramanmaraş depremlerinde de ekibiyle arama kurtarma çalışmalarımıza katkı sağladı. Bu zorlu mücadelemizde bizlere omuz veren Macar dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı bildiriyorum.

"DOĞAL GAZ KONSUNDA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

"Ticari, askeri, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Depremin video görüntülerini birlikte izleme imkanımız oldu. Geliştirilmiş Stratajik Ortaklık temelinde ortak irademizi teyit ettik. 6. toplantıyı aralık ayında Budapeşte'te gerçekleştireceğiz. Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıldönümünü idrak edeceğiz.

Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimizi yakalamak amacıyla atılacak adımları değerlendirdik.

NATO müttefikleri olarak savunma sanayimizin geliştirilmesinin önemi üzerinde durduk. Macaristan'ın Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini sürdürmesini bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca güncel, bölgesel, küresel meseleler hakkında fikir teatisi içinde bulunduk. Rusya-Ukrayna Savaşı şüphesiz gündemimizdeki yerini aldı. Diyaloğun tesis edilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz.

Şu an itibariyle Tanap'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan'la birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gerek sayın Orban'a gerekse Cumhurbaşkanımıza ifade ettim."

"TÜRK DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Erdoğan'ın konuşmasınına ardından açıklamalar yaptı. Novak şu ifadeleri kullandı:

Bu davet için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilk defa Cumhurbaşkanı olarak konuşuyorum. Biz Macarlar olarak Türk dostlarımızın yanındayız. İyi dost kötü zamanda belli olurmuş diyerek Türk dostlarımızın yanında olduk. Türkiye'deki korkunç deprem Macarları derinden sarstı. Sorun olduğunda her zaman yanlarındayız. Macar insanlarının hem başsağlığı dileklerini ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok acı ve bundan sonra da Türkiye'ye, Türk insanlarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.

"UKRAYNA'DA BİR AN EVVEL ATEŞKES İSTİYORUZ"

"Komşu ülkeyiz Ukrayna'yla, doğrudan etkileniyoruz bu savaştan. Macar topluluğu azınlığı Ukrayna'da yaşamakta. Putin'in saldırganlığını kınıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.

Bir an evvel ateşkes yapılması, barış görüşmelerinin başlamasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının aracılık çalışmalarını ve gayretlerini takdir ediyoruz. Tarafların bir an evvel masaya oturmalarını arzu ediyoruz. Hem Macaristan hem Türkiye olarak savaşın daha da artmasını istemiyoruz.

Yasadışı göç Macaristan ve Avrupa için tehlike oluşturmakta. Türkiye'nin bu konudaki rolünü takdirle karşılıyoruz. Macaristan kararlı olarak NATO'da genişlemeden yanadır. Kararlı bir şekilde genişlemeyi destekliyoruz."

"TÜRKİYE ENERJİ GÜVENLİĞİMİZDE YARDIMCI OLUYOR"

Bu konuda Finlandiya'nın katılımını onayladım. Gündemde İsveç'in katılımı söz konusudur. Macaristan Parlamentosu'nda görüşmeler devam etmektedir. Türkiye, Macaristan'a enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Vazgeçilmez bir Türk akımına ihtiyacımız vardır.

Biz deniz bağlantısı olmayan bir ülkeyiz. Enerji açısından önemli bağımlılığımız söz konusu. Stratejik ortaklarımıza ve Türkiye'ye bu konuda güveniyoruz.

Demografik zorluklar Macaristan ve Türkiye'de mevcuttur. Ailelerin çocuk üstlenme konusuna destek olmak gerekmektedir. Biz Macaristan'da elimizden gelen desteği veriyoruz. Türkiye'de de desteklenmektedir. Ailenin güçlendirilmesi geleceğimizin teminatıdır.Bu ziyaretin gerçekleştiği için çok teşekkür ederim. Daveti depremden önce almıştım. Çok teşekkür ediyorum."

"TAHIL KORİDORU KONUSUNDA BAZI HASSASİYETLER DİKKATE ALINMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Macar gazetecinin sorusu üzerine tahıl koridoruyla ilgili açıklamalar da yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Savaş en büyük tehlike. Sayın Orban'ın 'Biz savaşmayacağız' açıklaması olmuştu. Ben de aileyi savunuyorum savaşmayacağız diyorum. Ukrayna Rusya arasındaki arzu edilmeyen savaşta her iki tarafta da hassasiyetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat son olarak tahıl koridoru konusunda verdiğimiz mücadelede bazı hassasiyetler dikkate alınmıyor. Karadeniz'den gelen tahılların

yüzde 40'ı Avrupa'ya gidiyor ve Putin'i rahatsız ediyor. Sayın Putin'in arzusu az gelişmiş Afrika ülkelerine göndermek. Bu tahılın yüzde 14 bize gidiyor, yüzde 14 Afrika'ya gidiyor. Bu tahılı una çevirmek suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerine gönderelim. Una çevirmek veya buğday halinde gönderelim diyoruz. Bu mutabakat devam ediyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki barışı bir an önce getirelim arzusundayız. İstanbul Sözleşmesi ile bu süreci devam ettirmek arzusundayız.



