Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kullanıcının iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde mert_yasar kullanıcı ismiyle şüpheli Mert Yaşar'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin sosyal medya hesabında Özlem Zengin'in fotoğrafının bulunduğu haber metnini paylaşarak ağır hakaret içerikli gayri ahlaki paylaşımda bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başının Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan olduğunu, şüpheli Mert Yaşar'ın sarf etmiş olduğu menfur ifadelerle Özlem Zengin ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alındığı, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve alenen saldırıda bulunulduğu kaydedildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Söz konusu mert_yasar rumuzlu Twitter hesabınının şüpheli Mert Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, paylaşımı yaptığını kabul ettiğini ancak hakaret kastının olmadığını, Cumhurbaşkanına hakaret söyleminde bulunmadığını, kadın hakları yönünden hükümetin uygulamış olduğu politikayı eleştirme amacıyla paylaştığını söylediğine yer verildi.