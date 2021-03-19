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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kullanıcının iddianamesi kabul edildi

19.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanına ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, Mert Yaşar'ın tensiple birlikte tahliyesine karar verdi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kullanıcının iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde mert_yasar kullanıcı ismiyle şüpheli Mert Yaşar'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin sosyal medya hesabında Özlem Zengin'in fotoğrafının bulunduğu haber metnini paylaşarak ağır hakaret içerikli gayri ahlaki paylaşımda bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başının Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan olduğunu, şüpheli Mert Yaşar'ın sarf etmiş olduğu menfur ifadelerle Özlem Zengin ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alındığı, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve alenen saldırıda bulunulduğu kaydedildi.

Son Dakika: Özlem Zengin'den hakkındaki hakkındaki hakaret içerikli paylaşıma tepkiSon Dakika: Özlem Zengin'den hakkındaki hakkındaki hakaret içerikli paylaşıma tepki

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Söz konusu mert_yasar rumuzlu Twitter hesabınının şüpheli Mert Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, paylaşımı yaptığını kabul ettiğini ancak hakaret kastının olmadığını, Cumhurbaşkanına hakaret söyleminde bulunmadığını, kadın hakları yönünden hükümetin uygulamış olduğu politikayı eleştirme amacıyla paylaştığını söylediğine yer verildi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kovuşturma izni istendiği ve izin verildiği kaydedildi. 23 Şubat tarihinde tutuklanan şüphelinin paylaşımın içeriğine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Mahkeme tensiple birlikte şüpheli Mert Yaşar'ın "delillerin toplanmış olması, delillere etki edemeyeceği, kaçacak ya da saklanacağı şüphesini doğuracak eylemde bulunmadığı, tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliyesine de karar verdi. Dava, önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Mert Yaşar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 23 Şubat'ta tutuklanmıştı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan

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