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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'den ortak bir açıklama geldi. Erdoğan-Putin'in ortak açıklamasında "ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz. ABD-İran gerginliğinde tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Erdoğan ve Putin'in ortak açıklamasından satır başları:

Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz.

ABD-İran gerginliğinde tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz.

Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı yineliyoruz.

Sükunetin, İdlip’le ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sağlanması gerekliliğini vurguluyoruz.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
reiz zor durumda.trump in kanadindan cikip putin in kanadina girdi demek ki
Şimdi anlamışsınızdır belki neden tezkere dediğimizi. Daha asker göndermeden istediğimizi aldık NOKTA
Savaş çıksa turkıyedekı abd uslerını kullanacak amerıka.
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