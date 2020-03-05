Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Türkiye ve Rusya İdlib konusunda mutabakata vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

Liderlerin Kremlin Sarayı'ndaki yaklaşık 2 saat 30 dakikalık baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Erdoğan ve Putin'in başkanlığındaki heyetler arası görüşme 3 saat 10 dakika sürdü.

TÜRKİYE VE RUSYA, İDLİB KONUSUNDA MUTABAKATA VARDI

Daily Sabah'ta yer alan habere göre Moskova'daki zirvede Türkiye ve Rusya İdlib konusunda mutabakata vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin birazdan yapılacak ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

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