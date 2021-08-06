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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

06.08.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangınlarla ilgili, "46 ildeki 214 orman yangınının 202 tanesi kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesinin kontrol altına alındığını kaydetti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

"ÜLKEMİZİ ÇÖLE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." ifadelerinin yanı sıra bir de görsele yer verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına 18 amfibik uçak, 850 arazöz ve su tankeri, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 9 insansız hava aracı ve 5 bin 250 personelin katıldığını aktaran Erdoğan, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopterin de çalışmalara katılacağını belirtti.

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Orman yangınlarında son durum! Bir güzel haber daha (Adana, Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli yangınlarında son durum)Orman yangınlarında son durum! Bir güzel haber daha (Adana, Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli yangınlarında son durum)


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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