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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2020 19:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarına göre 20 yaş altında olanlara da sokağa çıkma yasağı getirildi. 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı ve toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. 30 büyükşehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.

TOPLU ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.

20 YAŞ VE ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz.

Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.

OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE CEMİL TAŞCIOĞLU ADI VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğiz.

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