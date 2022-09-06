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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a yönelik mesajını vurguladı! "Bir gece ansızın gidebiliriz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a yönelik mesajını vurguladı! "Bir gece ansızın gidebiliriz"

06.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği Balkanlar turu öncesinde kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Buradaki konuşmasında 'Balkanlar'da istikrar' vurgusu yapan Erdoğan ayrıca Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemini hatırlatarak mesaj verdi. Öte yandan Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesiyle ilgili soruya Erdoğan "Putin elindeki bütün silahlarını kullanmaktadır" yanıtını verdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a yönelik mesajını vurguladı! "Bir gece ansızın gidebiliriz"

Son dakika haberi: Erdoğan'ın Balkanlar turu başlıyor! Ziyaretinin ilk ayağında Bosna-Hersek'e gidecek olan Cuhmurbaşkanı Erdoğan, hareket öncesi Esenboğa Havalimanında kameralar karşısına geçti. Erdoğan burada, Balkanlar'da ele alınacak konuları ve programını açıklayarak dikkat çeken mesajlar verdi. Ege'de tacizlerini artıran Yunanistan'a "Bir gece ansızın gidebiliriz" şeklindeki söylemini yineleyen Erdoğan, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı kesmesiyle ilgili soruya ise "Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'da bir tutum var, yaptırım var. İster istemez Putin'i de bu noktaya getiriyor. Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır, bunların da en önemlisi doğalgazdır" şeklinde yanıt verdi.

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"ZİYARETİMİN ANA GÜNDEMİ SİYASİ KRİZE YÖNELİK ÇÖZÜM ÇABALARI"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Balkanların istikrarını destekleyen bir politika izliyoruz.

  • Türkiye olarak Balkanların istikrarı ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşmesini destekliyoruz. Gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. Haziran ayında faaliyete geçen TRT Balkan haber platformu da önemli bir boşluğu doldurmuş oldu. Ülkemizin dengeli ve adaletli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından taktirle karşılandığına da şahit oluyoruz.

  • Ziyaretimin ana gündemini bir yıldır devam eden Bosna Hersek'teki siyasi krize yönelik çözüm çabaları olacaktır. Bölgeyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik göstergesi olarak üç ülkede iş forumlarına katılacağım.

  • Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki hali hazırda çok iyi olan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Bosna Hersek'teki müftülerle bir araya geleceğiz.

  • İkinci durak olan Belgrad'a geçeceğiz. Sırbistan cumhurbaşkanıyla görüşeceğiz. Karşılıklı olan mevcut işbirliğimizi geliştirme iradesine sahibiz. Atacağımız adımları da istişare edeceğiz. Belgrad'ın prestij projesini ziyaret edeceğiz.

  • Hırvat muhataplarımızla bölgesel ve uluslararası gelişmeler arasında fikirlerimi belirteceğim. Hırvatistan son yıllarda firmalarımızın ilgisinin arttığı ülkeler arasında yer alıyor. İkili ticaret hacmimiz de hızla yükseliyor. Hırvatistan'ın Sisak şehrinde inşa edilen cami ve islam kültür merkezinin de açılışını yapacağız.

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"VUCİC'İN AĞIRLIK KOYMASIYLA KONUYU AŞARIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

  • (Sırbistan-Kosova sınırında gerginlik) Aynı zamanda Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bu yana arzu edilmeyen sıkıntılar hep yaşandı bu bölgede. Orada ağırlıkta şu anda 3 başkandan bir tanesi durumunda olan, değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle de bundan önceki görüşmelerimizi bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak, "Türkiye'nin bu noktadaki yaklaşımlarına ben de olumlu bakarım" gibi ifadeleri var. Bu seyahatte Vucic'le de bu konuyu görüşeceğiz. Vucic'in ağırlık koymasıyla konuyu aşarız diye düşünüyorum.

"BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİRİZ"

  • (Yunanistan'la Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik) Savunma Bakanlığımız gerek NATO gerek diğer temsilcilerle görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve farkında olduğu için kendilerine çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde, hep söylediğim gibi, yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz.

"PUTİN ELİNDEKİ BÜTÜN İMKANLARINI VE SİLAHLARINI KULLANIYOR"

  • Bizim doğal gaz noktasında bir sıkıntımız yok. Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'da bir tutum var, yaptırım var. İster istemez Putin'i de bu noktaya getiriyor. Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır, bunların da en önemlisi doğalgazdır. İstemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.
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Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar

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