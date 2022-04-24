HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

24.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik görüşmede, müzakere sürecinde gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ve garantörlük konusuna olumlu baktıklarını dile getirdi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklamaErbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama
Zelenskiy'den Putin'e rest! "Çekiliriz"Zelenskiy'den Putin'e rest! "Çekiliriz"
Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştıKorkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Aldığı haberle yıkıldı! "Ben gelmeden ölme demiştim sana"

Aldığı haberle yıkıldı! "Ben gelmeden ölme demiştim sana"

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.