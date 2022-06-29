HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı ödeneğine ilişkin yeni gelişme! O ifade ek bütçe teklifinden çıkarıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı ödeneğine ilişkin yeni gelişme! O ifade ek bütçe teklifinden çıkarıldı

29.06.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrı yapması üzerine, AK Parti'nin verdiği önerge ile TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı ödeneğine ilişkin yeni gelişme! O ifade ek bütçe teklifinden çıkarıldı

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.

AK Parti'nin verdiği önerge ile; TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ek bütçede cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde metinden çıkarıldı.

CUMHURBAŞKANI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istediğini belirtmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine, bu sözlerim özellikle onlaradır. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir." diye konuşmuştu.

Bunun için TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istediğini ifade eden Erdoğan, "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." diyerek, şöyle devam etmişti:

"Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için inşallah artık kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımın karşısında bu tarz bir konuyla çıkmak zorunda kaldığım için de sizlerden helallik diliyorum." (AA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati ve İYİ Partili Erhan Usta arasında güldüren diyalog: Yat kalk Çinlilere dua etBakan Nebati ve İYİ Partili Erhan Usta arasında güldüren diyalog: Yat kalk Çinlilere dua et
Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!
Haftalık koronavirüs verilerinde korkutan tablo! Yüzde 50 artış varHaftalık koronavirüs verilerinde korkutan tablo! Yüzde 50 artış var
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

İlginizi Çekebilir

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.