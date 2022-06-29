Son dakika: Cumhurbaşkanı ödeneğine ilişkin yeni gelişme! O ifade ek bütçe teklifinden çıkarıldı

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.

AK Parti'nin verdiği önerge ile; TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ek bütçede cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde metinden çıkarıldı.

CUMHURBAŞKANI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istediğini belirtmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine, bu sözlerim özellikle onlaradır. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir." diye konuşmuştu.

Bunun için TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istediğini ifade eden Erdoğan, "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." diyerek, şöyle devam etmişti:

"Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için inşallah artık kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımın karşısında bu tarz bir konuyla çıkmak zorunda kaldığım için de sizlerden helallik diliyorum." (AA-DHA)

