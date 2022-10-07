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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Prag dönüşü konuştu: 'Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu zaten biliyoruz gereken neyse yapacağız'

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Prag dönüşü konuştu: 'Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu zaten biliyoruz gereken neyse yapacağız'

07.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag dönüşünda gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı hakkında sert ifadeler kullanan Erdoğan, 'Toplumumuzun içine LGBT'yi soktular. Bizim aile yapımızı dejenere etme gayreti içindeler. Gereken neyse onu yapacağız' dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Prag dönüşü konuştu: 'Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu zaten biliyoruz gereken neyse yapacağız'

'Bizim başörtüsüyle ilgili zaten bir problemimiz yoktu' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu milletin derbest ettiğini belirtti. LGBT konusunda da görüşlerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu zaten biliyoruz' ifadelerini kullandı.

SORU: Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme çağrısı yaptı. Siz çıtayı daha da yükselttiniz, daha geniş çerçevede anayasal düzenleme yapma çağrısıyla karşılık verdiniz ve bu Meclis’e gelecek. Sadece başörtüsü yok bunun içerisinde. Aile kurumunun korunmasını da kapsamasını ifade etmiştiniz. Nasıl bir anayasa düzenlemesi öngörüyorsunuz?

Aslında Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı bu tez, siyaseti ne kadar bilmediğini, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor. Bir defa ortada şu anda yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok ki. Şu anda bu haliyle kızlarımız üniversiteye, ortaöğretime gidebiliyor mu, polis olabiliyor mu, asker olabiliyor mu? Evet. Bütün bunlar şu anda var mı? Var. Şimdi böyle bir durum ortadayken, bayram değil seyran değil, nereden çıktı bu iş? Sen dürüstsen, o zaman gel bunu Anayasa’ya alalım ki bundan sonra kimse bu işin üzerinde oynayamasın. Hemen ne yaptılar? Onun malum bir adamı var. “Desteklemeyeceğiz” dedi. Bunu söylemeye başladılar.

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK'

Öyle de olsa şu anda ben çalışmayı başlattım. Adalet Bakanımın riyasetinde şu an itibarıyla gerek Bekir Bey gerek Anayasa Komisyonu Başkanım, Adalet Komisyonu Başkanım, onlar şu anda bu çalışmayı yapıyorlar. “Yanınıza milletvekili arkadaşlarımızı, MYK’den arkadaşlarımızı da alın çalışmayı hazırlayın” dedim. Devlet Bey’le de görüştüm bu konuyu. İnşallah bu işi hemen Meclis’e sunalım. Tabii ne olacak sunacağız? Anayasa değişikliği olarak. İnşallah arkadaşlar güzel bir hazırlık yapacaklar ve bu hazırlığı da Meclis’e sunacağız.

SORU: Sadece bu konu mu, hepsi beraber mi?

Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin, değilsin; bunu burada göreceğiz.

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'LGBT İLE AİLE YAPIMIZI DEJENERE EDİYORLAR'

SORU: Başörtüsüyle ilgili hemen karar verip bir hamle yaptınız ve Anayasa değişikliği teklifini getirdiniz. Ancak aile yapısıyla ve ailenin korunmasına yönelik değişikliklerle ilgili bir hazırlık var mıydı? Onun kararını hemen mi verdiniz?
Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular. LGBT’yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT’ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim.

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