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Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

20.02.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonrası yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşısı hibesi hususunda gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdik. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız 1 milyon Sinovak ve 100 bin doz Turkovac aşısını gönderecekler." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kinşasa’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile imzalanan anlaşmaların ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz aşıyı uçakla beraberinde getirdiğini belirterek, "İlave olarak Sağlık Bakanlığımız 1 milyon Sinovak ve 100 bin doz Turkovac aşısını gönderecekler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şahsıma ve milletime gösterilen misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Bu son 6 ayda üçüncü bir araya gelişimiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Afrika dönem başkanlığı süresince gösterdiği başarılardan ötürü tebrik ediyorum.

Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi bu çerçevede kardeşlik şeklinde geliştirmeye devam edeceğiz. İkili işbirliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Güvenlik ve terör alanındaki mücadelede dayanışmamızı kararlı olarak sürdürüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti bakanlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne desteğimizi sürdürüyoruz.

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"TİKA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye Marif Vakfı okullarımızın başarılarıyla kendilerinden söz ettirdiklerini memnuniyetle görüyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Kongor Demokratik Cumhuriyeti'nin kalkınması için desteğini sürdürüyor.

Az önce imzalan anlaşmalarla ikili ilişkilerimiz arasındaki ahdi güçlendirdik. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ivme ile ticari ilişkilerimizdeki ivme de giderek güçleniyor. 36 buçuk milyon olan ticari hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar olan hedefimize hızla ilerliyoruz.

"1 MİLYON SİNOVAC VE 100 BİN DOZ TURKOVAC AŞISI GÖNDERİLECEK"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının destekleriyle iş adamlarımızı buradaki yatırımlarını artırmaları yönünde teşvik ediyoruz. Kovid-19 aşısı hibesi hususunda gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdik. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız 1 milyon Sinovak ve 100 bin doz Turkovac aşısını gönderecekler."

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