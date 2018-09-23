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Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Trump'la görüşecek mi?' sorusuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda "ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Trump'la görüşecek mi?' sorusuna yanıt

ABD'deki BM Genel Kurulu öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda yönelttiği soruya 'ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi.

Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Suriye krizinin üzerinden 7 yıl geçti ama kimse Türkiye kadar elini taşın altına koymadı. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun müttefiklerimizin himayesinde terör bataklığıdır. BM Genel Kurulu'nda insani krizlere dikkat çekeceğiz. (İran'daki terör eylemi) Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor.

'ABD'LI YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEĞİZ'

ABD'li yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüştük. Şimdi de ABD'de bir başka katılımını yönetim kurulu başkanları ve CEO'larla görüşeceğiz.

Newyork'taki temaslarımızın ardından 27-29 Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Bu davetten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Almanya'da Angela Merkel ile de bir araya geleceğiz. Avrupa'da artış gösteren yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını da görüşeceğiz. Sayın Merkel'in de ırkçı eylemler karşısında durduğunu biliyoruz. PKK ve FETÖ gibi örgütlere karşı daha etkin mücadele beklentiğimiz paylaşacağım.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

(Trump ile görüşecek mi) ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

MHP'NİN AF TEKLİFİNE: ŞAHISLARA KARŞI AF YETKİSİ DEVLETTE DEĞİLDİR

(MHP'nin af teklifi) Bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki o aileye aittir. Parasal suçlar, hırsızlık, bunları affedebilir miyiz? Meclis'e gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar. Atılabilecek adımlar üzerinde durulur. TV'de konuşulanlara bakıldığı zaman bunlar kişileri de ilgilendiren bir konu. Şahıslara karşı af yetkisi devlette değildir.

İDLİB YORUMU

Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet bizim buradaki heyetlerimizle görüşme yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde de duruldu. Bizim orada 10 maddelik metin üzerinde çalışmaları arkadaşlarımız detaylandırdılar. Bölgenin barışı için bu adımı atacağız. 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib'de siviller burayı nasıl terk edecekler, terk edecekleri zaman gidecekleri tek yer Türkiye... Biz zaten 3.5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değil. Anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu.

(3. havalimanının açılışının ertelendiği iddiası) Öyle bir şey yok.

MHP İLE İTTİFAK İÇİN DEĞERLENDİRME

Şu anda seçimlere uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman buna açığız. Sayın Genel Başkanı'nın (Bahçeli) ifade ettiği gibi bizden de genel başkan vekilini görevlendirdim. Genel başkan vekilim ve genel başkan yardımcım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Muhteva nedir bilinmesi lazım. AK Parti olarak şu anda hedefimiz tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmekteyiz. Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de hassasiyetimizi koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanıyoruz.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
anlayamadığım amerikayı atıp tıtuyorsun.millete telefon kırdırıp dolar yaktırıyorsun,sonrada oraya gidip anlaşmalar yapıyorsun.millet bu ldarmı aptal oldu.
ALMAN GAZETECİ DENİZ YÜCELİN ALMANYADA YAPTIĞI AÇIKLAMA: TUTUKLANDIĞIMDA DOSYADA REDHACK A ÜYE OLMA SUÇU VARDI. CEZAEVİNDE FETÖCU OLDUĞUMU ÖĞRENDİM. MAHKEME PKK ÜYESİ OLMAKTAN YARGILADI. TÜRK YARGISINI BU HALE KİM GETİRDİ.
ulan sanki hayır deme sansın var da degerlendirriz diyo ne komiksiniz yaa
Reizillik trampla görüşmeye yada dilenmeye gitmiyoki ımf e borç amerikalılara işvermeye gidiyo.::::)))))) durmak yok uyumaya devam
GİTMEEEEEEEEE!!!
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