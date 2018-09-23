Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Trump'la görüşecek mi?' sorusuna yanıt

ABD'deki BM Genel Kurulu öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda yönelttiği soruya 'ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi. Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Suriye krizinin üzerinden 7 yıl geçti ama kimse Türkiye kadar elini taşın altına koymadı. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun müttefiklerimizin himayesinde terör bataklığıdır. BM Genel Kurulu'nda insani krizlere dikkat çekeceğiz. (İran'daki terör eylemi) Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. 'ABD'LI YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEĞİZ' ABD'li yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüştük. Şimdi de ABD'de bir başka katılımını yönetim kurulu başkanları ve CEO'larla görüşeceğiz.

Newyork'taki temaslarımızın ardından 27-29 Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Bu davetten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Almanya'da Angela Merkel ile de bir araya geleceğiz. Avrupa'da artış gösteren yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını da görüşeceğiz. Sayın Merkel'in de ırkçı eylemler karşısında durduğunu biliyoruz. PKK ve FETÖ gibi örgütlere karşı daha etkin mücadele beklentiğimiz paylaşacağım. TRUMP İLE GÖRÜŞME (Trump ile görüşecek mi) ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil. MHP'NİN AF TEKLİFİNE: ŞAHISLARA KARŞI AF YETKİSİ DEVLETTE DEĞİLDİR (MHP'nin af teklifi) Bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki o aileye aittir. Parasal suçlar, hırsızlık, bunları affedebilir miyiz? Meclis'e gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar. Atılabilecek adımlar üzerinde durulur. TV'de konuşulanlara bakıldığı zaman bunlar kişileri de ilgilendiren bir konu. Şahıslara karşı af yetkisi devlette değildir.