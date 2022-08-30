Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Düşmanca bir harekettir, NATO'ya meydan okumadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a net mesajlar verdi ve "Yunanistan, bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir milletiz.

Tarihimizi daha iyi öğrenmemizin önünde hiçbir mani kalmadığına inanıyorum.

Yunanistan, bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini boşa harcamak isteyenlerin asıl nedenini biliyoruz.

TÜRK UÇAKLARINA YUNAN TACİZİ

Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir. Bu NATO'ya yapılmış bir meydan okumadır.

'TÜRKİYE KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK SEVİYEDE'

Amerika bize vermediği F35'leri Yunanistan'a ikram ederek, Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umurumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz. Türkiye her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de kendi göbeğini kendi kesecek seviyeye gelmiştir.

Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi, Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler, kendileri bundan sonra ne yaparlar onu bilemem.

Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan budur."

