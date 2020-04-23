Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ulusa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TBMM 100. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bugünde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocuklarını egemenlik ve çocuk bayramını tebrik ediyorum. 23 Nisan 1920’den bu güne çatısı altında Türkiye’nin istiklalini, istikbali kalkınması için emek vermiş, milli iradenim tecellisi için mücadele etmiş milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İstiklal harbimizin başkomutanı ilk başkanı gazi Mustafa Kemal Atatürk’le şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bir asır önce dualarla tekbirlerle açılan TBMM vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi oldu. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma üzerinde inşa edildi. 23 Nisan günü demokrasinin milli iradenin millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değirin, gençlerine güvenin işaretedir. Millet olarak tıpkı bağımsızlık dönemimizdeki gibi çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla son 18 senede demokraside ekonomide Türkiye’yi büyütmenin güçlendirmenin dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline getirmenin mücadelesini yaptık. İlk mecliste olan iradeye uygun şekilde kimseyi dışlamadan ayırmadan 83 milyon tamamını vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Korona virüse karşı verdiğimiz mücadeleyi azim ve inançla yürütüyoruz. Allah’ın izniyle aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum. 83 milyon tüm fertlerinden bayramlarını kutladığımız çocuklardan sabretmelerini tedbirlere riayet etmelerini istiyorum” dedi.