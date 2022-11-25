Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması! 'Aralık ayında...'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir" ifadelerini kullandı.

FİYAT ARTIŞI ELEŞTİRİSİ

Zincir marketlere yönelik fiyat artışına dair eleştirilere de değinen Oktay, "Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Fuat Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." diye konuştu.

