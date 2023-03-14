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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: Deprem bölgesindeki enkazın yüzde 20'si kaldırıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: Deprem bölgesindeki enkazın yüzde 20'si kaldırıldı

14.03.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 11 ilde enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki enkazın yüzde 20'sinin kaldırıldığını duyurdu. Oktay, ayrıca 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: Deprem bölgesindeki enkazın yüzde 20'si kaldırıldı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin AFAD Genel Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

  • Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi.

  • 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.

  • Ayrıca 261 bin 757 ailemize de 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri devam etmektedir.

  • (Deprem bölgesi) 1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Fuat Oktay afad

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