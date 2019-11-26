HABER

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır." diye konuştu.

Ayrıntılar birazdan...

PARTNERDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklamasıDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklaması
Arkadaş katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapisArkadaş katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Balıkesir’in Körfez ilçelerinde 6 silah ele geçirdiBalıkesir’in Körfez ilçelerinde 6 silah ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuat oktay Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

Şehir hayatını bıraktı, mağarada yaşıyor

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.