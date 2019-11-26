Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Suriye'nin kuzeyindeki son geli\u015fmelere ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapan Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, "Ter\u00f6rden temizlenen b\u00f6lgelere \u00fclkemizden yakla\u015f\u0131k 370 bin ki\u015fi geri d\u00f6n\u00fc\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131r." diye konu\u015ftu. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...PARTNERDamla Ersuba\u015f\u0131'n\u0131n e\u015fi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' a\u00e7\u0131klamas\u0131Arkada\u015f katiline a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f \u00f6m\u00fcr boyu hapisBal\u0131kesir\u2019in K\u00f6rfez il\u00e7elerinde 6 silah ele ge\u00e7irdi
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