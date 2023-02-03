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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay BMGK'ye seslendi: KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay BMGK'ye seslendi: KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz

03.02.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine seslenerek "Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz" çağrısında bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay BMGK'ye seslendi: KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nden Türkiye-KKTC El Ele Daha İleriye Projesi Kapsamında Eğitim Materyalleri Taşıyacak Tırları Uğurlama Töreninde konuştu.

Oktay buradaki konuşmasında BMGK'ye KKTC'yi tanıma çağrısında bulunurken şunları söyledi:

"Ada’da barışın teminatı BM Barış Gücü değil Garanti Antlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleriyle Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’da bulunan Türk askeridir. BM Güvenlik Konseyini ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz."

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