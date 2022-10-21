Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'enflasyonla mücadele' açıklaması! "2022'de 276,8 milyar vergi gelirinden vazgeçiyoruz"

2023 bütçe kanun teklifimizin temel misyonu; vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak bir mali altyapı oluşturmaktır. 2023 bütçemiz ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve devletimizin gücünü daha da perçinleyerek, yeni yükseliş destanları yazacağız.