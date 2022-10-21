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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'enflasyonla mücadele' açıklaması! "2022'de 276,8 milyar vergi gelirinden vazgeçiyoruz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'enflasyonla mücadele' açıklaması! "2022'de 276,8 milyar vergi gelirinden vazgeçiyoruz"

21.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de 2023 Merkezi Yönetim Bütçesiyle ilgili sunumundaki konuşmasında 'yüzde 5 büyüme oranının korunması' hedefini dile getirdi. Oktay ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara değinirken "2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 276,8 milyar vergi gelirinden vazgeçiyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'enflasyonla mücadele' açıklaması! "2022'de 276,8 milyar vergi gelirinden vazgeçiyoruz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiriyor.

"YÜZDE 5 BÜYÜME ORANININ KORUNMASI HEDEFLENMEKTE"

Oktay'ın Meclis'teki 2023 Yılı Bütçe sunumundaki konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • 2023 bütçe kanun teklifimizin temel misyonu; vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak bir mali altyapı oluşturmaktır. 2023 bütçemiz ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve devletimizin gücünü daha da perçinleyerek, yeni yükseliş destanları yazacağız.

  • Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan ve aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi, 'Türkiye Yüzyılı'nın yolunu açacak bir yapıdadır. 2023 yılında ekonominin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5 büyüme oranının korunması hedeflenmektedir.

ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMI

  • 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 276,8 milyar vergi gelirinden vazgeçiyoruz.

"2023'TE 10 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZI AKTARMIŞ OLACAĞIZ"

  • Silivri Doğal Gaz Depolama tesisimizde kapasite artışına yönelik yaptığımız çalışmalar sona ermiş olup, 3.2 milyar metreküplük kapasiteyi 4.6 milyar metreküpe çıkarmış bulunmaktayız. Hem Silivri hem de Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde depo doluluk oranlarında yüzde 100’e ulaştık.

  • 2020 yılından itibaren Karadeniz’deki Sakarya doğal gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini 2023 yılı itibarıyla halkımızın kullanımına sunacağız. 2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.

  • Eğitim bütçemizi 2023 yılında, 2022 yılı ek bütçe dâhil ödeneğine göre yüzde 66,9 artırarak 649,8 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğrenim öğrencilerinin faydalandığı yurt yatak kapasitesi, 2022 yılı Eylül ayında 825.000 sayısına ulaştırılmış, bu alanda yüzde 353’lük bir artış sağlanmıştır. İlaveten yatırım programında yer alan 103 adet yurt projesinin yapımına da devam edilmektedir.

  • 2022 Eylül ayı itibarıyla ülkemizde toplam hekim sayımız 184 bin 452’ye yükselmiştir.
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