HABER

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomideki son durumla ilgili açıklama yapıldı. Son dakika habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da karşısında yer alanları da unutmaz." değerlendirmesinde bulundu.

fahrettinaltun

AA

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMSTelefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS
Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafıSapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi dolar Euro darbe girişimi

En Çok Okunan Haberler

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Okuyucu Yorumları 6 yorum
ALLAH'ın izni ile İnşallahh....
bir şeye de ALLAH RIZASI İÇİN bizim hatamiz deyin sürekli bahane.
7.28 tl den $ satan uyanık vurguncular voliyi vurdu yine..gariban bitti tükendi..
ADAM OKYANUS ÖTESİNDEN HÖT DEDİ,ORTALIK KARIŞTI.DEMEKKİ EKONOMİ NE KADAR KIRILGAN Kİ BİR HÖTTE BÖYLE OLDUK.ORTADA EKONOMİ DARBESİ FALAN FİLAN YOK.16YILDA 2.000.000.000 TRİLYON DOLAR PARA HARCADINIZ ORTADA ELLE TUTULUR BİRŞEY YOK.AYRICA 400.000.000.000 MİLYAR DOLAR BORCUN VAR.OLAYIN ÖZETİ BU
faturayı vatandaşa ödeterek mi ?????
daha az önce benzine motorine lpg ye zam geldi herşeye zam geldi insanlar perişan durumda ben anlamadım bişey,Ecevit döneminden kat kat kötü,ne fark var Ecevit döneminden
Diğer Haberler
İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

TEM'de Kurban Bayramı yoğunluğu! Tatilciler yola çıktı

TEM'de Kurban Bayramı yoğunluğu! Tatilciler yola çıktı

'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz'un adamları operasyonla yakalandı

'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz'un adamları operasyonla yakalandı

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

Sevilay Yılman'dan döviz önerisi: Biz niye kumar turizmi yapmıyoruz?

Sevilay Yılman'dan döviz önerisi: Biz niye kumar turizmi yapmıyoruz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.