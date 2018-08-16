Son dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun paylaşımında, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da karşısında yer alanları da unutmaz." değerlendirmesinde bulundu.
AA
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