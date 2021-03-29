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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

29.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Yeni kararların duyurulması beklenen toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vakalarla ilgili bilgi verecek. Toplantıyla beraber yeni risk haritasının da değişmesi bekleniyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında duyuracak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Son Kabine toplantısında şu kararlar alınmıştı;

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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