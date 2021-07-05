Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

1 Temmuz'da başlayan normalleşmenin ardından Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.00 gibi başlayan toplantıda ana gündem koronavirüsle mücadele olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 11 GÜN OLACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masa olacak.

Toplantıda perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.



