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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

01.02.2021 19:24 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Kısıtlamalarda esnemeye gidilip gidilmeyeceğinin belli olacağı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

Toplantıda sokağa çıkma kısıtlamaları, yüz yüze eğitimin başlaması ve restoranların açılması konularının ana gündem maddeleri olarak masada ele alınması bekleniyordu.

Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"2021 yılını yeni bir şahlanış yılı haline getirme gayreti içindeyiz. Sadece Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerin kısa bir özeti bile kat ettiğimiz mesafeyi göstermeye yeterli olacaktır. Fırat nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan köprüsü, bağlantı tünel ve yolunu hizmete açtık. Bu eser ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biridir.

MİKRO UYDU FIRLATMA TESİSİ KURULUYOR

Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.

Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Deregeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık.

Yılın ilk kabine toplantımızdan önce de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun resmi açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir araya geldik. AB büyükelçileriyle 12 Ocak'ta yaptığımız toplantıda ilişkilerimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. Sanat,. spor kültür dünyamızın önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik.

İHRACATTA SEVİNDİREN VERİLER

Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Milli Saraylar Resim Sergisi'nin açılışını 15 Ocak'ta yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız özel ödüllerini müzecilik alanında çalışmaları ile ülkemize değer kazandıran kuruluş ve sanatçılarımıza takdim ettik."

Ayrıntılar geliyor...

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