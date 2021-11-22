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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Asgari ücret zammı masada

22.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı. Kritik toplantıda asgari ücret zammı, yüzde 50+1 tartışmaları ve ABD ile yürütülen görüşmelerin ele alınması bekleniyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Asgari ücret zammı masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılıyor. Toplantının ana gündemini asgari ücret zammı oluşturacak.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.

ABD İLE F16 GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

FAİZ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRİLECEK

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

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asgari ücret Kabine Toplantısı
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