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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde
gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.07'de başladı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle
mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam edilmesi bekleniyor.

TERHİS VE CELP DÖNEMLERİNİN DURDURULMASI

Toplantıda, hafta sonu gündeme gelen asker terhislerinin ve celp dönemlerinin durdurulması hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir sunum yapması ve kararın hafta içinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede alınan kararları ve koronavirüsle mücadelede hayata geçirilecek yeni tedbirleri toplantının ardından ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasıyla duyuracak.


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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan

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