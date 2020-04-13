Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde

gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.07'de başladı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle

mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Yasağın hafta sonları uygulanmaya devam edilmesi bekleniyor.

TERHİS VE CELP DÖNEMLERİNİN DURDURULMASI



Toplantıda, hafta sonu gündeme gelen asker terhislerinin ve celp dönemlerinin durdurulması hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir sunum yapması ve kararın hafta içinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede alınan kararları ve koronavirüsle mücadelede hayata geçirilecek yeni tedbirleri toplantının ardından ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasıyla duyuracak.



