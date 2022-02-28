HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündem Ukrayna - Rusya krizi...

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündem Ukrayna - Rusya krizi...

28.02.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündem Ukrayna - Rusya krizi...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.50’de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna işgal etmesinin ardından ülkede yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor.

Bu kapsamda, her iki ülke ile yürütülen diplomatik ilişkiler, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumu ve askeri müdahalenin Türkiye’ye yansıması gibi konular masaya yatırılacak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, Türkiye’nin arabulucu olması konusunda önümüzdeki dönemde atabileceği adımlar yeniden değerlendirilecek.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM AÇIKLANABİLİR

Toplantının bir diğer önemli başlığı da yeni elektrik düzenlemesine ilişkin detaylar olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik düzenlemesiyle ilgili hazırlanan alternatifli çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılmasının ardından alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Akar’ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomik gelişmeler de gündeme gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladıRusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladı
Ukrayna 'maşallah' notuyla paylaştıUkrayna 'maşallah' notuyla paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Zelenskiy aldığı kararı duyurdu

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Zelenskiy aldığı kararı duyurdu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu! Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu! Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

İlginizi Çekebilir

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Tuhaf istekleri yerine getiriyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Tuhaf istekleri yerine getiriyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.