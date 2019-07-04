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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir.

Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandığında Resmi Gazete'de yayımlanacaktır.

(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok.

ERDOĞAN-BABACAN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.

(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor.

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