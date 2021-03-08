HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş S-400 açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş S-400 açıklaması

08.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş S-400 açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.

İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'ye desteğine ilişkin, "ABD destek polikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi.

Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kalın, ABD'nin yeni Başkan Joe Biden dönemine ilişkin ise, "İyi bir başlangıç yaptık. Muhakkak iki başkan görüşecektir" yorumunu yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Yer: Erzurum! Gören şaşkına dönüyorYer: Erzurum! Gören şaşkına dönüyor
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaralarıİş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu? Mervenur Polat öldü mü?

Mervenur Polat ölü olarak bulundu!

Akılalmaz olay! İcra memuru ile 2 katibin 'haciz' oyunu davalık oldu

İcra memuru ile 2 katibin 'haciz' oyunu davalık oldu

Yüzüne kolonya sürdükten sonra trafik çevirmesine takıldı, ehliyetine el konuldu

Trafik çevirmesinde şok yaşadı: Ehliyetine el konuldu

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı kalkıyor mu?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Eşi öldükten sonra çocukları için hayata tutundu! Şimdi 170 hayvanlık sürüye bakıyor

Çocukları için hayata tutundu, şimdi onlarca hayvana bakıyor

En sevdiği yiyecek için 'kebap' demişti! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Adana'dan davet

İngiltere Başbakanı'na o ilimizden davet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.