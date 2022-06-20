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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ile ilgili flaş açıklama

20.06.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar geldi. Kalın açıklamasında Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika’daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli” dedi. Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını belirtti.

Kalın, Türkiye’nin NATO’nun genişleme politikasına karşı olmadığını ifade ederek, “NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde bulunduğunu söyledi. (AA/İHA)

Ayrıntılar geliyor...

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